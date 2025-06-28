بعد اتهامه بالتعدي على أم أولاده .. فيديو لأحمد السقا يثير الجدل: عمري ما مديت ايدي على حد 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 01:22 صباحاً - بعد تصدر اسم الفنان أحمد السقا خلال الساعات القليلة الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث؛ وذلك بعد أن قررت جهات التحقيق المختصة، باستدعائه للاستماع لأقواله في واقعة اتهامه بالتعدي بالسب على طليقته وأم أولاده الإعلامية مها الصغير، وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسقا أثناء حلوله ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها "حبر سري"؛ وهو يرد على عدد من الأسئلة التي وجهت إليه بشأن تعرضه بالضرب على أحد من زملائه.

أحمد السقا : عمري ما مدت ايدي على حد

حيث أكد أحمد السقا من خلال الفيديو رفضه للاشتباك والتطاول على أي شخص؛ موضحًا رفضه للعنف تحديدًا الجسدي والضرب واعتباره سلوكًا غير أدمي؛ مشيرًا إلى عدم تطاوله على أي شخص أو على أحد من زملائه سابقًا؛ حيث قال : "أنا لا أتجاوز، وعمري ما مديت إيدي على حد من زملائي، أنا شخص ضد الاشتباك، قد أبدو شخص منفعل وسريع الحركة وشخصية إنفعالية وإندفاعية، ولكن ضد الاشتباك لأني بشوف أن هذا ليس تصرف آدمي".

View this post on Instagram A post shared by Al Kahera Wal Nas | القاهرة والناس (@alkaherawalnas)

أطلعوا على أحمد السقا يوضح موقفه من مها الصغير: مش هرجع بس هفضل سندها

مها الصغير تتهم أحمد السقا بالاعتداء عليها بالسب والضرب

وقد جاء تداول هذا الفيديو بعد قيام الإعلامية مها الصغير وسائقها بتحرير محضر بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهما فيه الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحسب ما ورد في المحضر الذي حررته الإعلامية مها الصغير وسائقها تضمن البلاغ مطاردتها من قبل طليقها الفنان أحمد السقا بسيارته، وملاحقتها وقطع عليها الطريق داخل الكمبوند؛ ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود أحمد السقا مجدداً ليعتدي عليها بالضرب وتعدى أيضاً على السائق عند تدخله.

وقد أمرت جهات التحقيق بنيابة السادس من أكتوبر، بصرف مها الصغير وسائقها من مقر التحقيقات بعد الاستماع لأقوالهما في واقعة التعدي عليها من الفنان أحمد السقا أمام المارة.

وتباشر نيابة السادس من أكتوبر التحقيقات في بلاغ الإعلامية مها الصغير وسائقها، ويتهمان فيه الفنان أحمد السقا باعتراض طريقهما بمحيط كمباوند شهير، واتهماه بالتعدي عليهما بالضرب والسب.

كما أمرت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

تعرفوا على أفلام سينمائية مؤجلة لـ أحمد السقا.. أبرزها تلج أحمر

أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخراً انفصاله رسمياً عن الإعلامية مها الصغير، مؤكداً عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" أن الطلاق وقع رسمياً منذ شهرين.

وقال السقا خلال المنشور: "الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريباً، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".

السقا: سبحان مقلب القلوب ومبدلها

وتابع السقا: "ومش عايز رغي في الموضوع ده، رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين. وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها. شكراً".

وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال تصرف في قمة الاحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان؛ ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريباً".

يمكنكم قراءة أحمد السقا يكشف عن موقفه من الزواج مرة أخرى ورأيه فى انتقاد ابنه

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».