ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل ألكسندر علوم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظات عائلية جمعته بزوجته الفنانة العراقية رحمة رياض وابنتهما.

وأرفق علوم الفيديو بتعليق مؤثر كتب فيه: "أسأل الله أن يحفظ عائلتي... العائلة تشكّل أثمن شيء في الحياة والأمور الأخرى ثانوية".

وكانت رحمة رياض قد عبرت عن مشاعرها الوطنية والإنسانية، من خلال منشور مؤثر نشرته عبر حسابها الرسمي، دعت فيه بالأمن والسلام لأوطاننا العربية.

وكتبت رحمة: "اللهم إنّا نستودعك أوطاننا، فامنحها الأمن والأمان، والطمأنينة والسكينة، واحفظها بحفظك يا أرحم الراحمين".

وقد لاقى منشورها تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين شاركوها الدعاء وأشادوا بحسّها الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها بعض البلدان في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر ألكسندر علوم يشارك لحظات عائلية دافئة مع رحمة رياض وابنتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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