نور علي تستمتع بقضاء وقتها في البترون اللبنانية على الدراجة النارية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نور علي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور أطلت فيها على متابعيها بإطلالة لافتة خطفت الأنظار من اللحظة الأولى.
وارتدت نور فستان أبيض قصير، وقبعة عريضة، وحقيبة صغيرة شكّلوا مزيجًا أنيقًا يليق بأجواء الصيف المنعشة.
وظهرت نور في الصور على الدراجة النارية في شوارع مدينة البترون في لبنان.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور معبرين عن اعجابهم بجمالها الطبيعي وأسلوبها الراقي في الظهور. وبرزت تعليقات لعدد من الفنانين والمشاهير الذين أثنوا على طلّتها، من بينهم أيمن عبد السلام، محمد قيس، تقلا شمعون، والعنود بدر، مؤكدين أن نور تجمع بين الرقي والبساطة في كل ظهور لها.
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