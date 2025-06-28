ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ملك بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها ملك أحمد زاهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ليلى متابعيها مجموعة صور تجمعها بشقيقتها ملك، وأرفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: "عيد ميلاد سعيد لمن كانت صديقتي المقربة منذ البداية، أختي، توأم روحي، سندي الأبدي، أنتِ أرقّ راحة، وأروع هتاف، وأقوى نظام دعم أتمناه".

وأضافت: "مع كل ضحكة، وكل دمعة، وكل فصل جديد، تماسكنا يدًا بيد، أنتِ تستحقين السعادة التي تُنير روحكِ، تمامًا كما تُنيرين كل غرفة تدخلينها، أنا محظوظة جدًا لأني أعيش هذه الحياة وأنتِ بجانبي، أحبك بلا حدود، وسأظل أحبك دائمًا".

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