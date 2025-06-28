شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد زكي: مسرحية الأرتيست ناقشت مواقف إنسانية في حياة زينات صدقي والان مع تفاصيل الخبر

قال المؤلف والمخرج محمد زكي خلال ندوة تكريم العرض المسرحي الأرتيست بتليفزيون الخليج 365: فكرة العرض في البداية كانت عن تقديم عمل عن الفنان بشكل عام، ومعاناته سواء في بداياته أو في نهاية مشواره، وجاءت فكرة زينات صدقي من خلال موقف تعرضت له عندما دعيت للتكريم من قبل رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات ولم تجد فستان مناسب لتحضر به المناسبة، ومن هنا انطلقت الفكرة لكتابة العرض.

وتابع زكي: عرض الأرتيست لا يتطرق للسيرة الذاتية لزينات صدقي، ولكنه ناقش حياتها بشكل إنساني بحت، حتى يمس كل فنان يشاهد العرض، بالإضافة إلى أن زينات صدقي كانت دائما رمزًا للبهجة والضحك، ولم يعرف الكثير شيئًا عن حياتها أو مأساتها.

عرض الأرتيست بطولة كل من هايدى عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور ديكور فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس، ومن إخراج محمد زكي.

‎وكان حقق العرض خلال المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ17 عددًا كبيرًا من الجوائز، فذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول لبطلة المسرحية هايدي عبد الخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لفاطمة عادل، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ياسمين عمر.