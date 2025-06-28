شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فرقة الموت يصورون المشاهد المتبقية من الفيلم في المجر والان مع تفاصيل الخبر

سافر أبطال وصناع فيلم فرقة الموت للنجم أحمد عز إلى مدينة بودابست بدولة المجر، لتصوير المشاهد المتبقية من الفيلم الذى تم استئناف تصويره مؤخرًا عقب فترة من التوقف، حيث تم تأجيل السفر طوال الأشهر الماضية حتى يتم إنهاء كل الترتيبات خاصة أن التصوير هناك يستغرق بضعة أيام.

فيلم فرقة الموت مقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الفطر 2026، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

تدور أحداث فيلم "فرقة الموت" في فترة زمنية قديمة، إذ يعود أبطاله إلى الأربعينيات حول الضابط عمر (أحمد عز) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد الذي يلعب دوره (آسر ياسين)، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، في اطار من الاثارة والتشويق والأكشن.

فيلم فرقة الموت يجمع أحمد عز وآسر ياسين في السينما بعد تقديمهما سوياً فيلم "ولاد رزق 3– القاضية" الذى تم عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، وحقق إيرادات قياسية وصلت إلى 260 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، ويشهد فيلم "فرقة الموت" صراع بين الثنائي بعدما كانا حلفاء في "ولاد رزق 3".

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، رزان مغربي، وفيدرا، وتأليف صلاح جهيني. وإخراج طارق العريان.



أحمد عز من فيلم فرقة الموت