ملحم زين يحتفل بذكرى زواجه برسالة مؤثرة: 17 سنة حب وحياة حلوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم اللبناني ملحم زين بذكرى زواجه السابع عشر من زوجته تماني البيض، بطريقة رومانسية لاقت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو تَضمّن مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته من مراحل مختلفة من حياتهما الزوجية، إلى جانب صور خاصة لها، في ظهور نادر كونها لا تفضل الظهور الإعلامي المتكرر.

رسالة حب إلى أم علي

وأرفق ملحم زين الفيديو بتعليق عبّر فيه عن امتنانه الكبير وحبّه العميق لزوجته، فكتب: “١٧ سنة حب وإحترام وحياة حلوة، وقدرنا نعمل فيهم أحلى عيلة، شكراً أم علي عكل شي”.

وقد انهالت التهاني من الجمهور وزملائه في الوسط الفني، إذ علّقت الفنانة يارا: “الله يخليكم لبعض كل العمر ياااا رب”، فيما كتبت الفنانة فايا يونان: “الله يخليكن لبعض”، وأرفقتا تعليقاتهما برموز القلب الأحمر.

أغنية خاصة لرفيقة العمر

ورافق الفيديو مقطع غنائي خاص، أدّاه ملحم زين خصيصاً لزوجته تماني، تضمّن كلمات مؤثرة شبّه فيها زوجته بـ”رزقه وسنده” في الحياة، وجاء في بعض المقاطع: “مش كل رزقة بهالدني مال، أنا رزقتي بهيدي الدني إنتِ… يا سند قلبي، يا أخت الرجال… حبك عا كبر الكون وزيادة… هيدي أم علي حبها مشي بدمي، حنيّتها بتشبه قلب أمي”.

قصة حب وزفاف أسطوري

تعود قصة حب ملحم زين وتماني البيض إلى العام 2008، حين التقى بها خلال حفل عيد ميلادها بدعوة من والدها، الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، حيث كانت من معجباته. وبعد زيارة قامت بها تماني إلى لبنان برفقة عائلتها، تعرّف عليها عن قرب، ونشأت بينهما علاقة حب تكللت بزواج أسطوري في بيروت استمر الاحتفال به على مدار ثلاثة أيام.

واليوم، يواصل الثنائي حياتهما العائلية بهدوء بعيدًا عن الأضواء، ويربيان أربعة أبناء: علي، فاطمة، حسين، وزينب.