اتهام قاصر سوري بدعم “داعش” في مخطط استهدف حفلاً لتيلور سويفت في فيينا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم الجمعة، عن توجيه اتهام رسمي إلى قاصر سوري يُدعى محمد أ. بدعم تنظيم إرهابي أجنبي، بعد تورّطه في مساعدة شخص آخر على التخطيط لهجوم إرهابي كان يستهدف حفلاً للمغنية الأميركية تيلور سويفت في فيينا العام الماضي.

وبحسب البيان الرسمي، فقد ساعد المتهم القاصر المهاجم المحتمل عبر ترجمة تعليمات تصنيع القنابل من اللغة العربية، إضافة إلى تسهيل تواصله مع أحد أعضاء تنظيم “داعش” عبر الإنترنت.

ويُشار إلى أن السلطات النمساوية كانت قد ألقت القبض على عدد من الأشخاص في صيف عام 2024، للاشتباه في تورّطهم بمؤامرة لتنفيذ هجوم على حفل لتيلور سويفت في ملعب “إرنست هابيل” بالعاصمة النمساوية فيينا، ما أدّى إلى إلغاء جميع عروض النجمة هناك في آب/أغسطس من العام نفسه.

وأوضح الادعاء أن محمد أ. اعتنق فكر تنظيم “داعش” في نيسان/أبريل 2024 على أبعد تقدير، وكان قد تواصل في الفترة بين منتصف تموز/يوليو وآب/أغسطس 2024 مع شاب نمساوي كان يخطط لتنفيذ تفجير خلال الحفل.

يُذكر أن الائتلاف الحاكم في النمسا وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على خطة تمنح الشرطة صلاحيات موسعة لمراقبة المراسلات المشفّرة للمشتبه بهم، في خطوة تهدف إلى سدّ الثغرات الأمنية التي يعتبرها الخبراء نقطة ضعف خطيرة داخل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.