صورة لـ رابح صقر وتامر حسني تثير التكهنات

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان السعودي رابح صقر جمهوره بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، جمعته بالفنان المصري تامر حسني.

واكتفى صقر بتعليق غامض من كلمة واحدة على الصورة قائلا: "مفاجأة"، ما فتح الباب واسعًا للتكهنات حول تعاون فني مرتقب بين الفنانين.

الصورة أثارت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل، حيث تداولها الجمهور وسط تساؤلات حول ديو غنائي يجمع النكهة الخليجية والمصرية، أم أن الصورة تمهيد لمشاركة نادرة في حفلات صيف 2025.

من جانبه، أعاد تامر حسني نشر الصورة على حساباته الرسمية، دون أي توضيحات إضافية، ما زاد من الغموض.

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