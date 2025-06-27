فنان عربي شهير يحتفل بزفاف ابنه على عروسه البحرينية

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله بزفاف نجله عبد الله إلى الشابة مريم، المنتمية إلى إحدى العائلات البحرينية، وسط مباركات واسعة من الجمهور وزملاء الوسط الفني.

وشارك عبد المجيد اللحظة الخاصة مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة تجمعه بابنه من ليلة الزفاف، وعلّق عليها بكلمات مؤثرة قائلاً: "لحظة من العمر.. في يوم زواج ولدي عبد الله من مريم... الحمد لله على تمام الفرح، وألف شكر لكل من شاركني هالفرحة بكلمة، بدعوة أو بحضور."

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور، مقدمين أحرّ التهاني للعروسين، ومتمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء. ولم تغب التهاني من زملاء عبد المجيد، إذ شارك الموسيقار ممدوح سيف صورة برفقة العريس، وكتب: "عبد الله عبد المجيد، غلاتك من غلاة أبنائي... ألف مبروك زواجك من مريم. سعادتي الليلة لا توصف."

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