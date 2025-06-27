ديفيد بيكهام يقلق الجمهور على حالته الصحية

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ميرنا وليد - بيروت - أثارت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام موجة من التساؤلات والقلق، بعد نشرها صورة لزوجها النجم ديفيد بيكهام من داخل المستشفى، وهو يتلقى العلاج ويستخدم عكازات طبية.
وأظهرت الصورة التي شاركتها فيكتوريا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ديفيد، البالغ من العمر 50 عامًا، مبتسمًا رغم حالته الصحية، ما طمأن المتابعين إلى أن الإصابة ليست خطيرة. وعلّقت فيكتوريا على الصورة بتعليق طريف قائلة إن زوجها "يتعافى جيدًا"، وأضافت ممازحة: "يبدو أنه يستمتع بدور المريض!"
مصادر مقربة من عائلة بيكهام أوضحت أن ديفيد تعرض لإصابة طفيفة في ساقه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، بينما أكدت مجلة Hello أن نجم كرة القدم السابق يخضع للعلاج الطبيعي، ومن المتوقع أن يستعيد عافيته قريبًا ويعود لنشاطه المعتاد، المعروف بحيويته واهتمامه بالرياضة.
الصورة أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، خاصة من محبي ديفيد الذين عبّروا عن دعمهم، وتمنوا له الشفاء العاجل.
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