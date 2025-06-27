فقدت أجزاء مني ولكن نجوت .. هكذا احتفلت ملك أحمد زاهر بيوم ميلادها بعد شفائها!

هكذا احتفلت ملك زاهر بيوم ميلادها بعد شفاءها!

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المشاهير يحتفلون بيوم ميلاد ملك زاهر

ما طبيعة مرض ملك أحمد زاهر؟

ملك زاهر تشكر جمهورها وتوجه رسالة لهم

"سيد الناس" آخر أعمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 07:19 مساءً - بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها المستشفى، مع غموض في حالتها وعدم قدرة الأطباء على تشخيص مرضها بشكل مُحدد في بداية الأمر؛ خرجتبعد أيام وأعلنت تعافيها وكشفت طبيعة مرضها، وطمأنت كل جمهورها ومحبيها عن حالتها الصحية.ثم ظهرت ملك مرة أخرى خلال جلسة تصوير خطفت بها قلوب محبيها ومتابعيها، وكان هذا الظهور الأول بعد تعافيها من مرضها، وذلك على هامش إحدى الفعاليات الفنية خلال تكريمها مع والدها النجمعلى نجاح شخصيتيهما في مسلسل "سيد الناس"؛ والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025.والآن تحتفلبيوم ميلادها، في ظل جميع الأحداث التي مرت بها على مدار عام كامل من نجاحات وأزمات، وحرصت ملك على التعبير عن مشاعرها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشرتعددًا من الصور عبر حسابها على "إنستغرام" جمعتها بشقيقتها "ليلى" وعدد من صديقاتها، وعلقت ملك برسالة مؤثرة على الصور قائلة: " عامٌ آخر في حياتي .. لكن هذا العام كان مختلفًا انكسرتُ. شُفيت. ضحكتُ. بكيت".وأكملت ملك : " فقدتُ أجزاءً مني - لكنني وجدتُ أيضًا أجزاءً جديدة . نجوتُ. ازدهرتُ .. واليوم، لا أحتفل بعيد ميلادي فقط .. أحتفل بالفتاة التي لم تتوقف عن اختيار نفسها، حتى في الأوقات الصعبة".وتابعت ملك موجهة رسالة إلى نفسها قائلة : " إلى نفسي التي أصبحتُ أكثر رقةً وقوةً وجرأةً .. عامٌ آخر للفتاة التي تشعر بعمق، وتحلم بجنون، وتحب بلا حدود".وقد تفاعل عدد كبير من النجوم والمتابعين مع منشور؛ والذين حرصوا على مشاركة ملك بالاحتفال بيوم ميلادها بكلمات رقيقة ومتمنين لها حياة سعيدة، حيث قالت الكاتبة إنجي علاء : "عيد ميلاد سعيد ملوكه حبيبتي .. وأن شاء الله تكون السنين الجاية كلها خير وسعادة عليكي"، وعلقت النجمةقائلة : " عيد ميلاد سعيد يا جميلة .. أنت برج السرطان مثلي" وغيرها من التعليقات.أطلعوا على تطورات الحالة الصحية للفنانة ملك أحمد زاهروكانتقد كتبت رسالة طويلة لجمهورها عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" بعد خروجها من المستشفى لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية؛ قالت فيها: "أنا والله ما كنت متوقعة كل اللي حصل ده، أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية كان عشان أنا كنت مخضوضة جداً على نفسي، وفكرة أن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين أنا عندي إيه كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم أني حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري وعندي يقين في ربنا أنه هايقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة، بس من خضتي كتبت مع أن دي مش طبيعتي أني أشارك الحاجات السلبية عموماً".وتوجهتبالشكر لكل محبيها الذين حرصوا على متابعة حالتها الصحية، وتابعت حديثها قائلة: "هي حساسية شديدة في الدم والموضوع critical "شوية بس أنا مطمئنة، أنا بخف وباتحسن كل يوم الحمد لله والشكر لله، ومافيش حاجة خطيرة بإذن الله، وأنا آسفة لو كنت قلقتكم بس ده مكانش الغرض أبداً، والله شكراً من كل قلبي على الحب ده أنا عرفت غلاوتي عندكم وعند كل اللي حواليا بشكركم من قلبي".يشار إلى أنشاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي قام ببطولته كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراجقد يعجبكم أحدثهن مايان السيد.. نجمات يحتفلن بزواج شقيقاتهنلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"