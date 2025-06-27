رزان جمال تخوض تجربة جديدة هادفة.. تعرفوا إليها!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 07:19 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية رزان جمال عن خوضها تجربة جديدة هادفة، وهي الكتابة لأول مرة، وذلك بعد تأليف قصة للأطفال بعنوان "لولو وبلو" وهي حكاية شِبْلة نباتية وسمكة ودودة وصداقة غير مألوفة تنشأ بينهما، هي قصة مصورة بشكل جميل تناسب جميع الأعمار، وتحمل رسالة ملهمة عن الصداقة، والرحمة، وكيفية تقبّل الاختلافات.
وأكملت رزان: " والقصة أخذت مني 7 سنوات لحين انتهيت منها، وأظن أن جميعنا مازلنا أطفال، وأنا بداخلي طفلة وبستعين من خلال مخيلاتي مثل الأطفال بالأفكار، القصة تكمن في الإحساس، وهو تجربة أن تكون مختلفًا؛ حيث أن "لولو"، شِبْلة صغيرة تشعر بالوحدة قررت أن تتعرف على سمكة تدعى "بلو"، وأردت أن أوضح خلال القصة أن من الممكن التعارف والتعايش بين الأشخاص والكائنات حتى لو كانوا من خلفيات مختلفة ما دام متشابهين في المبادئ".
وتابعت رزان جمال : " أنا عندما كنت صغيرة، كنت أريد أن أمثل، فكثير من الناس حسسوني أني مجنونة، ولكن أبى وأمي دعموني، وأهلي ليسوا كالقصة وهي ليست إسقاط على قصة حياتي، هي قصة بجد اخترعتها؛ ولكن وجه الشبه بيني وبين "لولو" أنها عندها حلم، وإذا أي شخص رفضه بتتمسك بحلمها أكثر، وكل شخصية بأول الكتاب لن تكون نفسها بالآخر".
وعن تجربة الأمومة تابعت رزان حديثها قائلة: "أشعر عندما أصبح أمًا في المستقبل سأكون أفضل بكثير من قبل لو كنت صرت أم من 10 سنوات مثلًا، لأني تطورت وأصبحت أفهم الأطفال بشكل أفضل لأني أصبحت أعرف نفسي بطريقة أفضل".
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من خلال الرسومات الزاهية للمصممة اللبنانية ساشا حداد والسرد الحيوي، يتعلم القرّاء، صغاراً وكباراً، قيم التعاطف، واللطف، وفهم الآخر. وتشجع الأطفال على النظر إلى ما هو أبعد من المظاهر الخارجية، والاعتراف بقيمة الصداقة بكل أشكالها.
والكتاب متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية، ويمكن شراؤه في لبنان و الإمارات ومصر كما يمكن شراؤه عبر الإنترنت.
وحمّست "رزان" محبيها ومتابعي الأعمال الفنية لهذا العمل، تارة ما بين الكشف عن ملامح دورها والذي يدفعها للحديث باللهجة المصرية، وتارة أخرى من خلال نشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث أظهرت مشهداً رومانسياً، في إشارة إلى وجود قصة حب تجمع شخصيتين ضمن أحداث الفيلم.
ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.
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رزان جمال عن قصتها : لم يكن هدفي كتابة قصة للأطفالوخلال لقائها مع موقع " ET بالعربي" كشفت رزان جمال عن الكواليس وراء كتابتها للرواية؛ موضحة بأنها لا تشبه قصة حياتها في أي شيء؛ قائلة : "لم يكن عندي هدف كتابة قصة للأطفال، أنا فقط بكتب عادة كل شيء أشعر به، وكتبت رواية سابقًا وشخص قرأها وقال لي إنها جيدة جدًا ووجهني لكي أخصصها رواية للأطفال، ومن هنا جاءت لي الفكرة لكتابة "لولو وبلو".
وأكملت رزان: " والقصة أخذت مني 7 سنوات لحين انتهيت منها، وأظن أن جميعنا مازلنا أطفال، وأنا بداخلي طفلة وبستعين من خلال مخيلاتي مثل الأطفال بالأفكار، القصة تكمن في الإحساس، وهو تجربة أن تكون مختلفًا؛ حيث أن "لولو"، شِبْلة صغيرة تشعر بالوحدة قررت أن تتعرف على سمكة تدعى "بلو"، وأردت أن أوضح خلال القصة أن من الممكن التعارف والتعايش بين الأشخاص والكائنات حتى لو كانوا من خلفيات مختلفة ما دام متشابهين في المبادئ".
وتابعت رزان جمال : " أنا عندما كنت صغيرة، كنت أريد أن أمثل، فكثير من الناس حسسوني أني مجنونة، ولكن أبى وأمي دعموني، وأهلي ليسوا كالقصة وهي ليست إسقاط على قصة حياتي، هي قصة بجد اخترعتها؛ ولكن وجه الشبه بيني وبين "لولو" أنها عندها حلم، وإذا أي شخص رفضه بتتمسك بحلمها أكثر، وكل شخصية بأول الكتاب لن تكون نفسها بالآخر".
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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
هل ستكرر رزان جمال تجربة الكتابة مرة أخرى!وأوضحت رزان جمال أنها ممكن أن تحوله إلى كتاب صوتي، رسوم متحركة، ومن الممكن كتابة جزء ثانٍ منه أو البحث عن طريقة لتطويره، معبرة عن تمنيها بإنجاب أطفال قائلة: "أنا طول حياتي بحب الأطفال لأني بشعر كأنني طفلة من داخلي، كما اشتغلت في بداية حياتي مع الأطفال".
وعن تجربة الأمومة تابعت رزان حديثها قائلة: "أشعر عندما أصبح أمًا في المستقبل سأكون أفضل بكثير من قبل لو كنت صرت أم من 10 سنوات مثلًا، لأني تطورت وأصبحت أفهم الأطفال بشكل أفضل لأني أصبحت أعرف نفسي بطريقة أفضل".
أطلعوا على من السعودية ولبنان وتونس والإمارات.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية
قصة "لولو وبلو"تتابع القصة رحلة لولو، شِبْلة صغيرة تشعر بالوحدة وسوء الفهم في غابات السافانا، حتى تلتقي بسمكة ودودة تُدعى بلو. وعلى الرغم من اختلافاتهما الكبيرة، تنشأ بينهما صداقة قوية، وتكتشفان أن السحر يحدث عندما يلتقي عالمان مختلفان.
من خلال الرسومات الزاهية للمصممة اللبنانية ساشا حداد والسرد الحيوي، يتعلم القرّاء، صغاراً وكباراً، قيم التعاطف، واللطف، وفهم الآخر. وتشجع الأطفال على النظر إلى ما هو أبعد من المظاهر الخارجية، والاعتراف بقيمة الصداقة بكل أشكالها.
https://www.instagram.com/p/DK7X1CRMMNy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DK7X1CRMMNy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DK7X1CRMMNy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
رزان جمّال: حين نتقبل ذاتنا نكتشف أجمل الصداقاتوقالت رزان جمّال من خلال بيان اعلامي لها، إن هذا الكتاب هو احتفال بفكرة أن الصداقة يمكن أن تزدهر في أماكن غير متوقعة، فقط عندما تتقبل ذاتك الحقيقية تستطيع أن تجد أعمق الروابط وأكثرها معنى.
والكتاب متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية، ويمكن شراؤه في لبنان و الإمارات ومصر كما يمكن شراؤه عبر الإنترنت.
تجربة مميزة لـ رزان جمال في الفيلم التاريخي"أسد".. أول بطولة نسائيةمن جهة أخرى تخوض النجمة اللبنانية رزان جمّال أولى بطولة نسائية لها؛ من خلال عالم السينما المصرية للمرة الأولى في مشوارها الفني، إلا أنها اختارت أن تكون هذه البطولة عبر بوابة تاريخية من خلال فيلم "أسد"، حول حقبة المماليك، وثورة العبيد، حيث ينتمي إلى نوعية الأحداث التاريخية.
وحمّست "رزان" محبيها ومتابعي الأعمال الفنية لهذا العمل، تارة ما بين الكشف عن ملامح دورها والذي يدفعها للحديث باللهجة المصرية، وتارة أخرى من خلال نشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث أظهرت مشهداً رومانسياً، في إشارة إلى وجود قصة حب تجمع شخصيتين ضمن أحداث الفيلم.
ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.
https://www.instagram.com/p/DJek43TsH7O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJek43TsH7O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJek43TsH7O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة بعد عام كامل من التحضيرات والمعاينات موسى أبوطالب: انتهاء تصوير 90% من مشاهد فيلم أسد
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»