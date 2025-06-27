زوجة ديفيد بيكهام تثير قلق محبيه حول حالته الصحية

فيكتوريا بيكهام تؤكد بأن زوجها يتعافى بشكل جيد

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ديفيد بيكهام يهنئ الأمير ويليام بمناسبة يوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 07:19 مساءً - أثارتحالة من القلق الشديد لدى مُحبي زوجها لاعب كرة القدم السابق الشهير، وذلك من خلال نشر صورة له وهو داخل أحد المُستشفيات ويتلقى العلاج.وظهربالصورة وهو يستخدم عكازات طبية، مما دفع جمهوره ومُحبيه للتساؤل عن حالته الصحية، وكانت قد كشفت مصادر مُقربة من عائلة بيكهام بأن نجم كرة القدم السابق يتعافى من إصابة طفيفة حدثت في ساقه دون أن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول طبيعة إصابته أو سببها، وفقًا لما جاء بمجلة "Hello".يُمكنكم قراءة:كما ظهر ديفيد بيكهام والذي يبلغ من العمر 50 عامًا في الصورة التي نشرتها زوجته فيكتوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبتسم رغم استخدامه للعكازات، مما يوضح بأن اصابته ليست بالغة الخطورة، وقد علقت فيكتوريا بيكهام على الصورة بطريقة خفيفة الظل قائلة بأن زوجها "يتعافى جيدًا" ومازحت قائلة إنه "يستمتع بدور المريض".كما أكدت بعض المصادر بأن ديفيد بيكهام والمعروف عنه ممارسته للرياضة وأسلوب حياته النشيط يخضع حاليًا للعلاج الطبيعي ومن المتوقع أن يعود إلى ممارسة أنشطته اليومية قريبًا.يُذكر أن لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام حرص خلال الأيام الماضية على تهنئة الأمير ويليام بمناسبة يوم ميلاده، حيث يوجد رابط صداقة قوي بينه وبين أفراد العائلة المالكة وعلى رأسهم الأمير ويليام، نظراً لتقارب أعمارهما؛ لذلك نرى بيكهام في الكثير من محافلهم، كما أنه يحرص دائماً على مشاركتهم اللحظات السعيدة والحزينة.وقد شارك ديفيد بيكهام في تهنئات الأمير ويليام بيوم ميلاده، والذي وافق الـ 20 من يونيو الفائت، حيث نشر صورتين له بصحبة الأمير ويليام، وذلك عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بإنستغرام، وعلق على إحدى الصور قائلاً: "يوم ميلاد سعيد الأمير ويليام".وجاءت الصورة الأولى للأمير ويليام وديفيد بيكهام في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا عام 2010. أما الصورة الثانية؛ فهي وهما يتصافحان في حفل توزيع جوائز EE BAFTA Film Awards في فبراير 2024.

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