انكسرت وشفيت.. ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلادها بكلامت مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، بعيد ميلادها الـ22 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ملك متابعيها مجموعة صور وثقت فيها احتفالها بعيد ميلادها، وظهرت في الصور برفقة صديقاتها وشقيقتها ليلى أحمد زاهر.

وأرفقت ملك الصور بتعليق كتبت فيه: "عام آخر في حياتي، لكن هذا العام كان مختلفا، انكسرت. شفيت. ضحكت. بكيت. فقدت أجزاء مني، لكنني وجدت أيضا أجزاء جديدة، نجوت. ازدهرت".

وأضاف: "واليوم، لا أحتفل بعيد ميلادي فقط، احتفل بالفتاة التي لم تتوقف عن اختيار نفسها، حتى في الأوقات الصعبة، إلى نفسي التي أصبحت أكثر رقة وقوة وجرأة، عام آخر للفتاة التي تشعر بعمق، وتحلم بجنون، وتحب بلا حدود".

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