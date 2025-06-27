إيناس عز الدين تطلق " كفاياك تعبت "

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المصرية إيناس عز الدين بعنوان "كفاياك تعبت" على طريقة الفيديو كليب .

الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات محب غبور والحان عمر عادل وتوزيع محمد ياسر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز، وجاءت بقالب غنائي درامي من حيث التركيبة الموسيقية للأغنية، وتناولت حالة العذاب والتعب التي قد يتعرض لها البعض نتيجة العلاقة العاطفية "السامة" التي تنعكس سلباً على العلاقة. وشكل اللحن مع التوزيع الموسيقي نقطة محورية في البناء العام للاغنية من حيث التناغم والترابط.

تم تصوير أغنية "كفاياك تعبت" في مصر تحت إدارة المخرج المصري جميل جميل المغازي، وعكس الكليب في مشاهده حالة التعب والإنكسار والجو العام للأغنية مع بعض المشاهد ل ايناس عز الدين التي تعيش دور شخصية "مشهورة".

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