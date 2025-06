مفاجأة لعشاق The Simpsons: مارج تموت في المستقبل أم أنها حيّة ؟ المنتج يكشف

ميرنا وليد - بيروت - يمكنكم الآن التوقف عن الغضب وترك الرسائل الحادة: مارج سمبسون لن تذهب إلى أي مكان.



رغم انتشار موجة من التعليقات الساخنة على الإنترنت التي ادعت أن والدة عائلة سمبسون ماتت في نهاية الموسم السادس والثلاثين، فإن الحقيقة هي أن مارج لا تزال حية تمامًا، وستبقى معنا لسنوات قادمة. بل من المحتمل أن تعيش أكثر منّا جميعًا!

هذا ما أكده المنتج التنفيذي للمسلسل، مات سيلمان، الذي صرّح بأن ما حدث في الحلقة الأخيرة من الموسم لا يُعد جزءًا من "القصة الرسمية" للمسلسل، لأنه ببساطة: "لا يوجد قصة رسمية!"

وقال سيلمان في مقابلة مع Variety: "لا يوجد تسلسل ثابت للأحداث في The Simpsons، فالمسلسل لا يملك قصة موحدة أصلاً!"

لقد شهد المسلسل العديد من الحلقات التي تسير في المستقبل أو الماضي، وتغيّرت تفاصيل تلك الحلقات كثيرًا مع مرور الوقت، لذلك من الأفضل أن يتروى المتابعون قبل أن يستخلصوا استنتاجات نهائية عن مصير عائلة سبرينغفيلد.

هناك فقط عدد قليل من الشخصيات التي توفيت فعليًا في المسلسل وبقيت وفاتها قائمة، مثل مود فلاندرز وإدنا كرابابل.

وقال سيلمان:"من الواضح أن حلقات المستقبل في The Simpsons هي مجرد خيالات متغيرة، وكل مرة تختلف عن الأخرى، من المحتمل أن مارج لن تموت مجددًا أبدًا. المكان الوحيد الذي ماتت فيه كان في حلقة واحدة من المستقبل عُرضت منذ ستة أسابيع فقط."

ومع ذلك، لم تنتشر موجة الغضب الجماهيري إلا خلال الأيام القليلة الماضية، رغم أن الحلقة — بعنوان "Estranger Things" — قد عُرضت في 18 أيار مايو.

في تلك الحلقة، التي كتبها تيم لونغ وأخرجها ماثيو ناسْتوك، نرى بارت وليزا يبتعدان عن بعضهما البعض بعد أن توقفا عن مشاهدة "إيتشي وسكرتشي" سويًا. ورغم تعهدهما بالبقاء قريبين، يتباعدان بعد وفاة مارج. وبعد سنوات، تصبح ليزا مفوضة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، بينما يدير بارت دار رعاية غير مرخّص بها يعيش فيها هومر.

ليزا وبارت يبقيان متباعديْن حتى تعود ليزا إلى المدرسة لإلقاء خطاب وتكتشف مقطع فيديو سجلته مارج تحثهما فيه على الاهتمام ببعضهما، فيعيدان ربط علاقتهما. وفي تلك اللحظة، نشاهد مارج من السماء بينما تدخل في علاقة مع رينغو ستار.

ومع أن المسلسل شهد خيالًا واسعًا في رواية القصص في المواسم الأخيرة فمثلاً، بداية الموسم 36 كانت عبارة عن "نهاية مسلسل" مزيفة إلا أن موت مارج في هذه الحلقة فاجأ بعض المعجبين لدرجة أن قصصًا انتشرت على الإنترنت بدون توضيح للسياق.

وأشار سيلمان إلى أن هذا الجدل قد يكون علامة إيجابية على أن "The Simpsons" لا يزال حاضرًا بقوة في الثقافة الشعبية.