ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة السورية بيسان إسماعيل، وذلك بعد ساعات من تداول شائعات انفصالها عن خطيبها مشهور مواقع التواصل الاجتماعي محمود ماهر.
وظهرت بيسان إسماعيل في مقطع الفيديو دون خاتم خطوبتها، ما أشاع تكهنات واسعة عبر الانترنت حول نهاية علاقة كانت محط أنظار الجمهور.
وكان قد انتشر الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار حول انفصال بيسان عن خطيبها محمود ماهر، وذلك من دون تأكيد من أي من الطرفين.
إلا أن بيسان نشرت لاحقًا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعد للخروج، ولا تزال ترتدي خاتم الخطوبة في يدها.
ورغم ذلك، لم يصدر عن الثنائي أي تعليق مباشر أو رسمي على هذه الشائعات، كما أنهما تجاهلا تمامًا من روّجوا لهذه الأخبار، دون أن يعيروهما أي اهتمام.
كانت هذه تفاصيل خبر تصرف من بيسان إسماعيل يزيد التكهنات حول انفصالها عن محمود ماهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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