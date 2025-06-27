بمناسبة عيد ميلادها.. محمد رمضان يُحقق أمنية الطفلة ضحى

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان المصري محمد رمضان أمنية الطفلةضحىبلقائه في موقع تصوير فيلمه الجديد"أسد"، حيث اصطحبتها المخرجة سارة جوهر، وذلك كهدية خاصة بمناسبة عيد ميلادها، في لحظة مميزة.



وظهرت ضحى في برنامج"معكم منى الشاذلي" وروت تفاصيل اللقاء، معبّرة عن فرحتها الكبيرة بالاستقبال الدافئ الذي حظيت به من محمد رمضان، مشيرة إلى أنه عاملها بمحبة وتقدير يفوق توقعاتها.

اللافت أن ضحى ليست مجرد متفرجة، بل خاضت أولى تجاربها السينمائية في فيلم "Happy Birthday"، حيث جسّدت دور البطولة إلى جانب الممثلة حنان مطاوع التي لعبت دور والدتها، وهي امرأة تمتهن "الصيد بالأيدي" رغم عدم قدرتها على السباحة، ضمن إطار درامي يمزج بين الواقع والخيال.