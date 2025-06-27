شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم المشروع X لـ كريم عبد العزيز يحقق 123 مليون جنيه منذ طرحه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، أمس الخميس، إيرادات بلغت مليونًا و546 ألفًا و213 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه بالسينمات إلى 122 مليونًا و911 ألفًا و171 جنيهًا.

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

فيلم المشروع X تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟