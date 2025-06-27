شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعي عن شيرين عبد الوهاب: اسم ثابت في الوطن العربي مهما حصل والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم التونسي صابر الرباعي، عن النجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا: إنها اسم كبير وثابت في الوطن العربي مهما حصل، وأنه سعيد بعودتها ورجعتها.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي أقيمت له على هامش مشاركته في مهرجان موازين، حيث يغني الليلة الجمعة على مسرح النهضة.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق.

ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.