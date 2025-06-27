شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء نادر لـ محرم فؤاد يروي علاقته ببليغ حمدي في ذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ27 من يونيو مع ذكرى رحيل المطرب الكبير الراحل محرم فؤاد حيث ولد في عام 1934 ورحل عن عالمنا أيضًا فى نفس الشهر بتاريخ 27 يونيو عام 2002، ويعد أحد رموز الطرب في زمن الفن الجميل، بعدما قدم عشرات الأغنيات المميزة خلال مشواره الفني، والتي تعاون خلالها مع كبار شعراء وملحنين الطرب، ليأتي تعاونه الأكبر مع الملحن الراحل بليغ حمدي، فكان له النصيب الأكبر من أغنيات فؤاد.

وفي حوار نادر للمطرب محرم فؤاد، عن أسرار علاقته مع بليغ، قائلا: "إحنا دوقنا المر سوا وعرفنا لذة النجاح والكفاح سوا.. أنا أكتر مطرب غنى من ألحان بليغ حمدي، غنيت أكتر من حوالي 35 لحنا.. أنا اتربيت مع بليغ عشان كده ألحانه بتحسسني إنى بغني لحتة من قلبي.. حتى عائليا أخواته بيحسوا إني أخوهم والعكس صحيح ليا في حياتي مع بليغ منعطفات كثيرة ومفاجآت وقصص وكفاح" .

وتابع الفنان الراحل: "إحنا اتربينا مع بعض وكنا أصدقاء من سن الصبا، وبدأنا مشوارنا الفني مع بعض، والـ13 فيلم بتوعي، بليغ هو ملحن لي معظم أغانيهم، غير الأغاني الحفلات والأسطوانات أشهرها تعب القلوب وكله ماشي يا غزال إسكندراني، غير الأغاني الوطنية وأغاني المسرحيات.. كل ألحان بليغ محببة إلى روحي وإلى قلبي، كلها فيها إبداع، بليغ حمدي متفوق جدًا، فهو فنان لا يخاصمه الوحي، دايمًا خياله حاضر وجديد".

وكان محرم فؤاد أحد كبار نجوم الطرب واستطاع أن يجد له مكاناً مميزاً بين عمالقة الطرب فى زمن الفن الجميل منذ ان اكتشفه المخرج هنرى بركات وقدمه فى فيلم حسن ونعيمة لأول مرة كوجه جديد واستمر فى رحلة الفن والإبداع حتى رحيله.