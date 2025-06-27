ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة برفقة إبنيها عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة وابنها البكر خالد علامة.

وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بـ جيهان، التي بدت وكأنها بعمر ولديها.

وق أطلت جيهان بفستان قصير وضيق باللون الأبيض، بأكمام طويلة وقبة على شكل V، وإختارت معها حذاء بالكعب العالي واللون البني، ومن الناحية الجمالية رفعت قسم من شعرها إلى الأعلى وتركت القسم الآخر منسدل.

أما خالد ولؤي فقد إختارا الظهور ببدلات رسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة راغب علامة تبدو بعمر ولديها لؤي وخالد بأحدث ظهور لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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