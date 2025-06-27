الإحتجاجات تتزايد على زفاف جيف بيزوس في البندقية..هذه المرة بطريقة مختلفة!

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية مستهدفًا من قبل المتظاهرين المحليين.



في يوم الأربعاء، 25 يونيو/حزيران، وضع المتظاهرون دميةً على شكل بيزوس في قناة البندقية.

كانت الدمية، التي كانت متشبثةً بصندوق مستطيل كبير من أمازون وتحمل حفنة من النقود، ترتدي بذلة زرقاء لعمال أمازون.

هذه هي أحدث حلقة في سلسلة من الاحتجاجات العامة التي قام بها أولئك الذين لا يريدون بيزوس وحزبه غزو البندقية.

في وقت سابق من هذا الشهر، تجمعت مجموعة للاحتجاج على حفل زفاف الزوجين. كما انتشرت لافتات وملصقات في جميع أنحاء مركز مدينة البندقية التاريخي كُتب عليها "لا مكان لبيزوس" وصورة صاروخ في إشارة إلى شركته للسياحة الفضائية "بلو أوريجين".

دمية تُشبه جيف بيزوس تطفو في القناة الكبرى أمام جسر ريالتو، كعلامة احتجاجية قبل حفل زفافه في البندقية في 24 يونيو 2025.

تطفو دمية جيف بيزوس على صندوق أمازون تحت جسر ريالتو في البندقية، إيطاليا.

كما عُلّقت لافتات احتجاجية على بعض المواقع الشهيرة في المدينة، بما في ذلك جسر ريالتو وبرج جرس سان ماركو الشهير.

اتحدت ما يقرب من اثنتي عشرة منظمة فينيسية، بما في ذلك دعاة الإسكان، ونشطاء مناهضون لسفن الرحلات البحرية، وجماعات جامعية، تحت شعار "لا مكان لبيزوس".

دمية تُشبه جيف بيزوس تطفو في القناة الكبرى أمام جسر ريالتو، كعلامة احتجاج قبل حفل زفافه في البندقية في 24 يونيو 2025.

أعلنت شركة بورن ميديا، التي نفذت هذه الحيلة، في بيان أن الدمية كانت واقفة على طوافة آلية يتم التحكم فيها عن بُعد.

كما نشرت المجموعة لافتات في أنحاء المدينة كُتب عليها: "إذا استطعت استئجار البندقية لحفل زفافك، يمكنك دفع المزيد من الضرائب"، مع صورة كبيرة لبيزوس، والتي أخذتها الشرطة.



