ميرنا وليد - بيروت - وصلت الأميرة رجوة، برفقة زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وطفلتهما الأميرة إيمان، إلى فينيسيا الجمعة، لحضور حفل زفاف مؤسس شركة أمازون الملياردير الأميركي جيف بيزوس والإعلامية الأميركية لورين سانشيز.

وتشمل لائحة المدعوين من المشاهير الملكة رانيا، أوبرا وينفري، غايل كينغ، توم برادي، أورلاندو بلوم، براين غريزر، كيم وكلوي كارداشيان، كريس جينر، وإيفانكا ترامب مع زوجها جاريد كوشنر.

في ظهورها الأول خارج الأردن منذ ولادة الأميرة إيمان في أغسطس الماضي، ارتدت الأميرة رجوة بالكامل باللون الأسود، مع أحذية رياضية بيضاء، وحملت حقيبة "بوتيغا فينيتا نابا إنتريتشياتو" الكبيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور عالمي بعد الأمومة.. الأميرة رجوة تخطف الأنظار في فينيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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