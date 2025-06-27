تطوّر جديد في قضيّة أحمد السّقّا ومها الصّغير.. هذا ما حدث في السّاعات الأخيرة

شهدت قضيّة الخلاف بين الممثّل المصريّ أحمد السّقّا وطليقته الإعلاميّة مها الصّغير تطوّرًا جديدًا، بعد أن أنهت جهات التّحقيق المختصّة في مدينة السّادس من أكتوبر الاستماع لأقوال مها الصّغير وسائقها، في البلاغ المقدّم منهما ضدّ السّقّا بتهمة التّعدّي عليهما بالسّبّ والضّرب داخل أحد التّجمّعات الشّهيرة.

وبعد الإدلاء بأقوالهما، قرّرت الجهات المختصّة، صرف مها الصّغير وسائقها من سرايا التّحقيق وأمرت بجمع كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وتفريغها، بهدف التّأكّد من صحّة البلاغ ومطابقة ما ورد فيه مع ما سجّلته الكاميرات.

كما قرّرت جهات التّحقيق استدعاء عدد من شهود العيان ممّن تواجدوا في محيط الحادثة، لسماع شهاداتهم ومواصلة إجراءات التّحقيق.

وبحسب مضمون البلاغ، فإنّ الواقعة بدأت عندما كانت مها الصّغير برفقة سائقها تحاول دخول المجمّع، ليتفاجأا بسيارة أحمد السّقّا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة – وفقًا للبلاغ – لمنعهما من الدّخول.

وقال السّائق إنّه حاول الابتعاد بالسّيارة، إلّا أنّ السّقّا لاحقهما واستوقفهما داخل المجمّع، ثمّ ترجّل من مركبته وبدأ في توجيه السّباب لطليقته، قبل أن يتطوّر الموقف إلى اعتداء جسديّ.

وأضاف السّائق أنّه حاول التّدخّل وفضّ الاشتباك، لكنّ الفنّان اعتدى عليه أيضًا، الأمر الّذي دفعه إلى تحرير محضر رسميّ بالواقعة لدى الجهات المعنيّة.

هذه القضيّة ما زالت قيد التّحقيق، وسط ترقّب كبير من الجمهور لما ستكشف عنه الكاميرات والشّهود خلال الأيّام المقبلة.