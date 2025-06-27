براد بيت يتعرّض للسرقة: ماذا حدث في منزله؟

أفاد مصدران أمنيّان مطّلعان على الحادثة لشبكة NBC News أن منزل براد بيت، الحائز جائزة الأوسكار، في حيّ لوس فيليز بلوس أنجلوس، تعرّض للسّرقة في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الجاري. وأوضحت المصادر أنّ ثلاثة أشخاص تسلّقوا سياجًا ودخلوا من نافذة أماميّة، رغم أنّ “بيت” لم يكن في المنزل آنذاك.

وأكّد متحدّث باسم شرطة لوس أنجلوس للشّبكة أنّ عمليّة اقتحام وقعت حوالي الساعة العاشرة مساءً الخامس والعشرين من يونيو في لوس فيليز، لكنّه لم يحدّد هويّة ساكن المنزل أو مالكه.

وقالت الشّرطة إنّ المشتبه بهم المتورّطين في عمليّة السّطو نهبوا المنزل وسرقوا كمية غير معروفة من الممتلكات المتنوّعة. ولم يتّم الكشف عن قيمة المسروقات.

تواصلت TO! News مع شرطة لوس أنجلوس لمزيد من التّفاصيل، لكنّها لم تتلقَّ أيّ ردّ. ورفض ممثّل “بيت” التّعليق عندما تواصلت معه E! News.

يأتي خبر السّرقة في الوقت الّذي يواصل فيه “بيت” جولته الصّحفيّة الدّولية للتّرويج لفيلم “فورمولا وان”. كان الممثّل البالغ من العمر واحدًا وستّين عامًا في نيويورك في السّادس عشر من يونيو لحضور العرض العالميّ الأوّل للفيلم، قبل أن يحضر عرضًا في المملكة المتّحدة في الثّالث والعشرين من يونيو.

خلال فعاليّة لندن، التقى بيت بزميله توم كروز، الّذي عمل سابقًا مع مخرج “فورمولا وان” جوزيف كوسينسكي والمنتج جيري بروكهايمر في فيلم “توب غان: مافريك”.

كتب كروز على إنستغرام بعد لقائهما: “ليلة رائعة في السّينما مع أصدقائي!! لقد أبدعتم يا رفاق!!”

في كلا العرضَين الأوّلَين، انضمّت إلى “بيت” أيضًا حبيبته إيناس دي رامون الّتي دامت علاقتهما قرابة عامَين والّتي كانت إلى جانبه طوال تصوير فيلم سباقات “فورمولا وان”.