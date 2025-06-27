شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يعود للأضواء بعد غياب سنوات والسر فى الذكاء الاصطناعى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم عادل إمام مجددا إلى الأضواء رغم ابتعاده عنها خلال السنوات الماضية منذ تقديمه مسلسل فلانتينو الذي نافس به في دراما رمضان 2020، والسبب في ذلك انتشار عدد من الصور له، ظهر خلالها وهو في أحد الشوارع، برفقة حفيده، وصور أخرى برفقة النجمات لبلبة، ويسرا، ورغم التداول الكبير لتلك الصور، إلا أنها كلها غير حقيقية، فهو لم يخرج من منزله، ولم يتصور تلك الصور، وإنما هي بإحدى برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهر ذلك جليا من خلال تفاصيل الصورة، وملامحه الغير واضحة.

وكانت الفنانة لبلبة نفت حقيقة الصورة التي انتشرت لها هي وعادل إمام، لـ ”الخليج 365”: "الحقيقة إن دا مش شكلى ولا دى صورة الأستاذ الفنان الكبير عادل إمام، والصورة ملعوب فيها وأنا مش ده شكلى ولا ده شعرى ولا دى حواجبى، ولا دى صورة الأستاذ، دا عنده أجمل عيون".

وليس تلك المرة الأولى التي يتسبب الذكاء الاصطناعي في إثارة الجدل حول نجوم الوسط الفني، فمنذ أيام انتشرت صورة أخرى تجمع الفنانة منة شلبي بأحد الأشخاص، وأشار رواد "السوشيال ميديا"، أنها من حفل زفافها، لكن الصورة غير حقيقية هي الأخرى، لأنها خالية من الملامح.

وكانت آخر أعمال عادل إمام مسلسل فلانتينو الذي نافس به في دراما رمضان 2020، وشاركه بطولته: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.



صورة عادل إمام المتداولة مع لبلبلة بالذكاء الاصطناعي