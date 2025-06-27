كرارة وفهمي وياسر وزينة وكندة أبرز نجوم دراما المنصات قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 02:58 مساءً - بدأ عدد كبير من الفنانين تصوير مسلسلاتهم الجديدة المنتظر عرضها على خلال الفترة المقبلة، لتكون الدفعة الثانية من الأعمال الدرامية التي تعرض على المنصات الرقمية في صيف 2025، خاصة مع وجود عدد من المسلسلات التي تحدد عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن أبرز النجوم الذين يقدمون أعمالاً جديدة على المنصات أمير كرارة، أحمد فهمي، ياسر جلال، زينة، ومحمد فراج، كندة علوش، سلمى أبو ضيف.
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مسلسل "في رواية أحدهم - ورد وشيكولاتة" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأي العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويشارك في بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من: مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.
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تدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما؛ لتتحوّل من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة. وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلَّوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.
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مسلسل "ابن النادي" مكوّن من 10 حلقات، وتعتمد أحداثه على رياضة كرة القدم بوجه عام، لتأتي الفرصة لأحمد فهمي إلى تقديم عمل به خطوط درامية عن كرة القدم وهي الرياضة المفضلة له ويهتم بها وبأخبارها طوال الوقت، وذلك كان سبباً في عرض المنتج طارق الجنايني هذا السيناريو على أحمد فهمي باعتباره الأنسب لتقديمه.
اطلعى على.. لغز جريمة قتل محور أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر
مسلسل "للعدالة وجه آخر" مكوّن من 15 حلقة، وتعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، من خلال لغز جريمة قتل تحدث في بداية الأحداث ويتم البحث عن القاتل على مدار الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بشخصية مذيع تلفزيوني، وأروى جودة في دور زوجته، ومحمد علاء بشخصية ضابط شرطة، ونوران ماجد في دور مساعدة ياسر جلال ومديرة أعماله.
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مسلسل "ظروف غامضة" مكوّن من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار رعب وتشويق حول جريمة قتل تاجر، ويتركز المسلسل على البحث عن الجاني عبر الحلقات، ويجسد أمير كرارة شخصية حسن سليم، وهو رجل مولَع بعالم الجريمة، يقضي وقته في البحث والتحليل والاطلاع على أكثر القضايا غموضًا وتعقيدًا، ما يجعله جزءًا محوريًا في سياق الأحداث المشحونة بالتوتر والإثارة.
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"ورد وشيكولاتة" يجمع زينة ومحمد فراج لأول مرةالفنانان زينة ومحمد فراج انضما مؤخراً إلى نجوم دراما المنصات، حيث يجتمعان في مسلسل جديد يحمل اسم "في رواية أحدهم – ورد وشيكولاتة" مكوّن من 10 حلقات، وانطلق تصويره يوم الثلاثاء الماضي للعرض على منصة yango play في الربع الأخير من العام الجاري 2025.
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https://www.instagram.com/p/DLSRLZCROsX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. كتالوج و220 يوم ومملكة الحرير.. مسلسلات على المنصات الرقمية خلال أيام
مسلسل "في رواية أحدهم - ورد وشيكولاتة" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأي العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويشارك في بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من: مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.
كندة علوش محامية في مسلسل "ابن النصابة"الفنانة كندة علوش أيضاً تعمل حالياً على تصوير مسلسل "ابن النصابة" مكون من 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً، ويشارك في بطولة العمل بجانب كندة علوش عددٌ آخر من النجوم، وهم: إنتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب. والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج سالي والي.
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https://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. ابن النصابة يعلن عودة كندة علوش: من فترة غياب إلى منصة التتويج مروراً بلحظة مؤثرة
تدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما؛ لتتحوّل من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة. وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلَّوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.
أحمد فهمي "ابن النادي"وفي نفس السياق، يقدم الفنان أحمد فهمي مسلسل جديد بعنوان "ابن النادي" للعرض على منصة shahid خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد فهمي كل من، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، سينتيا خليفة، أحمد عبدالحميد، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم، شيرين الديب، وريم رأفت والعمل من من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وإنتاج طارق الجنايني.
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https://www.instagram.com/p/DKueexLx2Ja/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تابعي المزيد.. أحمد فهمي على طريقة أحمد حاتم في ابن النادي.. فما القصة؟
مسلسل "ابن النادي" مكوّن من 10 حلقات، وتعتمد أحداثه على رياضة كرة القدم بوجه عام، لتأتي الفرصة لأحمد فهمي إلى تقديم عمل به خطوط درامية عن كرة القدم وهي الرياضة المفضلة له ويهتم بها وبأخبارها طوال الوقت، وذلك كان سبباً في عرض المنتج طارق الجنايني هذا السيناريو على أحمد فهمي باعتباره الأنسب لتقديمه.
ياسر جلال على المنصات لأول مرة في "للعدالة وجه آخر"الفنان ياسر جلال يخوض أولى تجاربه في دراما المنصات من خلال مسلسل "للعدالة وجه آخر" الذي انطلق تصويره قبل أيام للعرض على منصة TOD، حيث استكمل ياسر جلال تحضيرات العمل الذي تعاقد على بطولته العام الماضي، وكان مرشحًا للعرض في منافسات موسم دراما رمضان 2025 قبل تأجيله، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيس.
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اطلعى على.. لغز جريمة قتل محور أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر
مسلسل "للعدالة وجه آخر" مكوّن من 15 حلقة، وتعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، من خلال لغز جريمة قتل تحدث في بداية الأحداث ويتم البحث عن القاتل على مدار الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بشخصية مذيع تلفزيوني، وأروى جودة في دور زوجته، ومحمد علاء بشخصية ضابط شرطة، ونوران ماجد في دور مساعدة ياسر جلال ومديرة أعماله.
أمير كرارة يعيش الرعب التشويقي في "ظروف غامضة"ونفس الأمر بالنسبة للفنان أمير كرارة الذي يخوض تجربة دراما المنصات لأول مرة، حيث قارب على الانتهاء من تصوير مسلسل "ظروف غامضة" للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً، ويشارك في بطولة العمل آية سماحة وصدقي صخر، عايدة فهمي، أحمد عبد الحميد، ومحمد مولا، ومن تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.
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https://www.instagram.com/p/DJHeG_iM23r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
قد تحب قراءة أيضاً.. أمير كرارة دوبلير وبودكاستر في السينما والدراما قريباً
مسلسل "ظروف غامضة" مكوّن من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار رعب وتشويق حول جريمة قتل تاجر، ويتركز المسلسل على البحث عن الجاني عبر الحلقات، ويجسد أمير كرارة شخصية حسن سليم، وهو رجل مولَع بعالم الجريمة، يقضي وقته في البحث والتحليل والاطلاع على أكثر القضايا غموضًا وتعقيدًا، ما يجعله جزءًا محوريًا في سياق الأحداث المشحونة بالتوتر والإثارة.
سلمى أبو ضيف ودياب يجتمعان في "بنج كلي"ويجتمع الفنانان سلمى أبو ضيف ودياب في مسلسل جديد يحمل اسم "بنج كلي" مكوّن من 15 حلقة للعرض على منصة Shahid خلال الفترة المقبلة، حيث تتواصل تحضيرات العمل لبدء تصويره قريباً وهو مأخوذ عن قصة حقيقة للكاتبة دعاء جلال، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.
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