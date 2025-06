"The Social Network 2".. قصة مارك زوكربيرغ تعود في جزء ثانٍ

ميرنا وليد - بيروت - يعمل الكاب العالمي آرون سوركين رسميًا على جزء ثانٍ لفيلم "The Social Network".



في العام الماضي، كشف الكاتب الحائز على جائزة الأوسكار عن عمله على فيلم يُعيد تناول موضوع فيسبوك، وأفاد موقع Deadline الآن أن الجزء الثاني من "The Social Network" قيد التطوير، ولكنه ليس "تكملة مباشرة".

أخرج ديفيد فينشر الفيلم الأصلي، الذي يتتبع بدايات فيسبوك ومؤسسه مارك زوكربيرج، ويُشاع أن سوركين سيُخرج الجزء الثاني.

قال في عام 2024 في حلقة خاصة من The Town podcast، مُبثّةً مباشرةً من واشنطن العاصمة: "أُلقي باللوم على فيسبوك في أحداث 6 يناير". وعندما سُئل عن السبب، أجاب: "ستحتاج إلى شراء تذكرة فيلم".

فيلم "The Social Network" مُقتبس من كتاب بن ميزريتش "The Accidental Billionaires"، وسيُقتبس الجزء الثاني من سلسلة "The Facebook Files" التي تُنشر في صحيفة وول ستريت جورنال.

تناول تحقيق عام 2021 الأضرار التي سببها موقع التواصل الاجتماعي وكيف تم التستر على النتائج الداخلية. وشملت المواضيع تأثيره على أعمال شغب السادس من يناير، والصحة النفسية للمستخدمين المراهقين.

قال سوركين: "من بين أمور أخرى، دأب فيسبوك على ضبط خوارزميته لترويج أكثر المواد إثارة للانقسام، من المفترض أن يكون هناك توتر دائم في فيسبوك بين النمو والنزاهة، لكن هذا غير صحيح".

لم يُعلن جيسي آيزنبرغ، الذي رُشِّح لجائزة الأوسكار عن دور زوكربيرغ في الفيلم الأصلي، رسميًا عن انضمامه إلى المشروع، وقد أخرج مؤخرًا الفيلم الكوميدي الدرامي الحائز على جائزة الأوسكار " A Real Pain "، وسيظهر لاحقًا في الجزء الثالث من فيلم "Now You See Me".

حقق فيلم "The Social Network" إيرادات عالمية بلغت 224 مليون دولار، وفاز بثلاث جوائز أوسكار.

انتقد زوكربيرغ الفيلم، بما في ذلك في مقابلة بودكاست حديثة، و قال: "كان الأمر غريبًا يا رجل. لقد حصلوا على كل هذه التفاصيل الدقيقة لما كنت أرتديه، أو على هذه التفاصيل الدقيقة، ولكن بعد ذلك، كانت القصة بأكملها حول دوافعي وكل هذه الأمور خاطئة تمامًا".

كان آخر فيلم لسوركين هو " Being the Ricardos"، من بطولة نيكول كيدمان بدور لوسيل بول.