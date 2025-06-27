سطو مسلّح على قصر براد بيت

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض قصر النجم العالمي براد بيت، بمنطقة لوس فيليز بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، لعملية سطو مسلّح، وذلك خلال وجود براد بيت في المملكة المتحدة، للترويج لفيلمه الجديد "فورمولا 1".



وقد ذكرت شرطة لوس أنجلوس، أنها تلقت بلاغاً عن الحادث، يفيد بتسلل ثلاثة أشخاص إلى قصر براد بيت، بعد تسلقهم السياج الأمامي، ليقتحموا بعدها النوافذ وينهبوا مقتنيات شخصية للنجم العالمي، لم يُكشف عن قيمتها بعد.

من جهة ثانية، كان أثار براد بيت وخطيبته مصممة المجوهرات إيناس دي رامون، موجة من ردود الفعل المتباينة عبر مواقع التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة حرجة على السجادة الحمراء، خلال العرض العالمي الأول لفيلم "F1" في مدينة نيويورك مؤخراً.

وأظهر الفيديو المتداول، إيناس وهي تميل نحو براد بيت في محاولة سريعة لتبادل قبلة، إلا أنه تفادى الموقف بلطف، وتوجّه مباشرة للحديث مع امرأة أخرى كانت تقترب منهما.