نهال عنبر تنعى عماد محرم

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية نهال عنبر، الممثل المصري عماد محرم، حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إنا لله وإنا إاليه راجعون توفي الفنان القدير عماد محرم ادعو له بالرحمة والمغفرة وربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته اللهم أمين".



وكانت قد نعت نقابة المهن السينمائية في مصر، عماد محرم، الذي توفي عن عمر 74، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور في حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وكتبت النقابة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي: "الفنان عماد محرم يمثل أحد أهم الفنانين المؤثرين حيث بدأ رحلته من الصفر وكانت له طلته المميزة وأداء فني مميز، وله تجارب في مجال الإنتاج الفني، وشارك كبار النجوم أعمالهم التليفزيونية والسينمائية، وقدم ما يزيد عن 60 عملا كان آخرها مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام."