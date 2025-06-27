مثّلت مع نور الشريف وتعمل اليوم سائقة

ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة المصرية عبير عادل، إنها تبنّت طفلة إسمها رقية، وتعتبرها أجمل هدية أرسلها لها الله، بالرغم من ظروفها المادية الصعبة.



وكشفت عبير عادل أنها تعمل سائقة، ولا ترى في هذا الأمر ما يدعو إلى الإحراج، بل إنها تفتخر بعملها، وقالت: "أنا بشتغل توصيل، والحمد لله ربنا رزقني بعربية، ولما بكون رايحة عند أختي مثلاً بقبل رحلات في الطريق وبوصّل الناس".

وأضافت: "أنا ست طبيعية جداً، وبشتغل وأنا مبسوطة"، وتابعت: "كل واحد ربنا موزّع له رزقه بطريقة مختلفة، ومفيش حاجة تقلل من أي شغل طالما بالحلال".

حديث عبير عادل، جاء خلال إستضافتها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، على قناة "ألفا".

في رصيد عبير عادل حوالى المئة عمل تمثيلي بين المسرح والسينما والتلفزيون، نذكر من المسلسلات التي شاركت فيها عبير عادل "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة الممثل الراحل نور الشريف، "يوميات زوجة مفروسة"، و"نقل عام" الذي كان آخر مسلسل شاركت فيه، وذلك عام 2022.