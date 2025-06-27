شيرين رضا تتحدث عن الشرّ لدى "برناديت" ولهذا السبب قبلت بها

ميرنا وليد - بيروت - تجسد الممثلة المصرية شيرين رضا، شخصية "برناديت" في فيلم "في عز الضهر"، الذي يعرض حالياً في صالات السينما.

وقالت شيرين رضا إن قصة الفيلم، وخصوصاً دورها فيه، يعبران عن الواقع الذي نعيشه حالياً، وأشارت إلى أن شخصية "برناديت" غريبة عليها، وتنتمي بشكل كبير إلى طابع الشر، وقد تحمست شيرين رضا لتجسيد هذه الشخصية، لأنا تحب هذا النوع من التحدي، بحسب تصريحها لجريدة "الوطن" المصرية.

ويتناول فيلم "في عز الضهر" قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية، ويصبح أصغر عضو مافيا دولي، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

"في عز الضهر" إخراج مرقس عادل، تأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته إلى جانب شيرين رضا، الممثلون مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد وأحمد علي، بالإضافة إلى ممثلين ضيوف شرف.

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