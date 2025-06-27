حبيبة نجم عالمي تهدده بقطع أصابع يده وبقتل والدته.. إليكم التفاصيل!

ميرنا وليد - بيروت - رفع لاعب كرة السلة الأمريكي ديلون بروكس، الذي انتقل مؤخرًا من هيوستن روكتس إلى فينيكس صنز، دعوى قضائية ضد صديقته السابقة هيذر أندروز، والدة طفليه.



ووفقًا لوثائق قانونية حصلت عليها TMZ ووسائل إعلام أخرى، يزعم بروكس أن أندروز مارست معه سلوكًا مزعجًا لسنوات، بما في ذلك تهديدات بالعنف الشديد والمضايقة والإساءة العاطفية.

ومن بين الادعاءات الأكثر إثارة للقلق في الدعوى، أن أندروز أرسلت رسالة نصية إلى بروكس تقول فيها إنها ستقطع أصابعه حتى لا يتمكن من "لعب كرة السلة مرة أخرى"، مضيفة "LOL" في نهاية الرسالة. كما يقول بروكس إن أندروز هددت بإيذاء والدته، مما دفعه إلى اتخاذ إجراء قانوني حرصًا على سلامتهما.

يدّعي بروكس أن الإساءة بدأت تقريبًا في الفترة التي حملت فيها أندروز بطفلهما الأول، وتصاعدت منذ ذلك الحين. يتهمها باختراق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل تحرش، وحتى تخريب منزله في ممفيس عام 2022k ويزعم أنها تركت عبارات مثل "أنتِ حقيرة" مكتوبة على جدرانه.

يتضمن أمر التقييد أيضًا اتهامات بأن أندروز تلاعبت ببيانات تطبيق التواصل الخاص بهما ليبدو وكأنه يرسل لها رسائل عدائية. ومن المثير للاهتمام أن هذه الدعوى القضائية تأتي في أعقاب أمر تقييدي رفعته أندروز ضد بروكس العام الماضي، حيث زعمت أنه هو المعتدي.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة في لوس أنجلوس في أواخر يوليو/تموز لتقييم طلبي أمر التقييد. وقد ازداد الوضع تعقيدًا، حيث يتبادل الطرفان الآن اتهامات خطيرة ومشحونة عاطفيًا.