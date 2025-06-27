هيفاء وهبي ترفض مساعي مصطفى كامل للتصالح معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية لوسائل إعلام مصرية أن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، سعى خلال الفترة الماضية إلى إنهاء أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع النقابة بشكل ودي، وذلك بعد القرار الصادر في مارس الماضي بمنعها من الغناء داخل مصر.

إلا أن هيفاء وهبي رفضت تمامًا هذه المبادرة، خاصة بعد حصولها على توصية قضائية لصالحها من هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى التي رفعتها ضد النقابة والنقيب مصطفى كامل، طالبت فيها بإلغاء القرار الذي وصفته بأنه “صادر لأسباب شخصية وكيدية”.

وكانت الدائرة الثالثة في هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري قد أوصت بإلغاء القرار الصادر من نقابة الموسيقيين، معتبرة أنه ينتهك حرية التعبير والإبداع الفني، ويتعارض مع الدستور المصري الذي يكفل هذه الحقوق.

وجاء في تقرير الهيئة أن قرار المنع “مخالف لأحكام الدستور وضماناته لحرية التعبير والإبداع”، ما عزز من موقف هيفاء وهبي القانوني أمام القضاء.

من جهتها، قررت هيئة مفوضي الدولة تأجيل النظر في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين والنقابة، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع والرد على التقرير الصادر بشأن تفاصيل القضية.

وتبقى الأزمة مفتوحة حتى صدور الحكم القضائي، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين، وترقب من الوسط الفني لما ستؤول إليه الجلسة المقبلة.