الموت يدق باب طاقم عمل Mission Impossible

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الموسيقار الأرجنتيني الشهير لالو شيفرين، مؤلف موسيقى فيلم “ميشن إمبوسيبول” (مهمة مستحيلة)، عن عمر ناهز 93 عاماً، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية، من بينها صحيفة ذا هوليوود ريبورتر، التي نقلت خبر الوفاة عن نجله ويليام شيفرين.

وُلد لالو شيفرين في بوينس آيرس، وبدأ شغفه بالموسيقى منذ سنّ مبكرة، حيث عشق موسيقى الجاز الأميركية، وبرز كعازف بيانو وقائد فرقة موسيقية قبل أن ينطلق في مسيرته التأليفية الاستثنائية التي بصمت هوليوود لعقود.

نال شيفرين ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار عن أعمال موسيقية خالدة، من بينها موسيقى أفلام مثل “Cool Hand Luke” عام 1967، و*”The Amityville Horror”* (رعب أميتيفيل) عام 1979.

وحققت موسيقاه شهرة عالمية واسعة، خاصة لحن “مهمة مستحيلة” الأيقوني، الذي قدمه في الأصل لمسلسل الجاسوسية الشهير الذي عرضته شبكة CBS عام 1966، قبل أن يتحول إلى سلسلة أفلام ناجحة مستمرة حتى اليوم، من بطولة توم كروز.

خلال مسيرته الفنية، فاز شيفرين بـأربع جوائز غرامي، من بينها جائزة عن موسيقى “مهمة مستحيلة”، كما حصل عام 2018 على جائزة الأوسكار الفخرية تقديراً لإرثه الفني الغني ومساهماته الاستثنائية في الموسيقى التصويرية العالمية.

رحيل شيفرين يمثل خسارة كبيرة لعالم الموسيقى والسينما، حيث ستبقى ألحانه محفورة في ذاكرة الأجيال، كأحد أبرز المؤلفين الذين غيّروا وجه الموسيقى التصويرية في هوليوود.