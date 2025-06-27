رحمة رياض في لحظات عائلية مؤثرة.. وزوجها يعلّق: “العائلة أثمن ما في الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الممثل ألكسندر علوم جمهوره بلحظات مؤثرة ومميزة جمعته بزوجته الفنانة رحمة رياض وابنتهما، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يحتضن عائلته في أجواء عائلية دافئة حظيت بتفاعل واسع من المتابعين.

وأرفق ألكسندر الفيديو برسالة وجدانية كتب فيها: “أسأل الله أن يحفظ عائلتي… العائلة تشكّل أثمن شيء في الحياة، والأمور الأخرى ثانوية”، في تعبير صادق عن امتنانه للحياة الأسرية واستقراره العاطفي مع رحمة رياض.

وقد لقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بالعلاقة المتينة بين الزوجين، وحرص ألكسندر على إظهار جوانب من حياته الخاصة التي قلّما يكشف عنها في العلن، في حين أعادت رحمة رياض نشر المقطع عبر خاصية “الستوري” مع رموز تعبّر عن الحب والدفء العائلي.

يُذكر أن الثنائي يحظى بجماهيرية واسعة في العالم العربي، وقد شكّلت علاقتهما منذ إعلان ارتباطهما محطّ اهتمام كبير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ولادة طفلتهما التي زادت من ترابط العائلة وتفاعل الجمهور معها.