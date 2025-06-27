زوج دنيا سمير غانم يردّ بقوة على شائعات انفصالهما: “محتوى رديء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الإعلامي رامي رضوان عن صمته ليرد بشكل حازم على الشائعات التي انتشرت أخيرًا حول انفصاله عن زوجته النجمة دنيا سمير غانم، نافياً تلك المزاعم ومهاجمًا الصفحات التي روّجت لها، وواصفًا ما يُنشر بـ”المحتوى الرديء”.

وفي منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في “إنستغرام”، كتب رضوان: “جمهورنا الحبيب… أرجو ألا تعطوا أي قيمة لصفحات رخيصة ورديئة، يلهث القائمون عليها خلف الشهرة بترويج الأكاذيب، أشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم، وإمكاناتهم التي لا تؤهّلهم لتقديم محتوى له أي قيمة”.

وتزامن انتشار شائعات الانفصال مع استعداد دنيا سمير غانم لطرح فيلمها الجديد “روكي الغلابة”، الذي تأجل عرضه أكثر من مرة. ورجّح كثيرون من جمهورها أن تلك الشائعات جزء من حملة ممنهجة تهدف للتأثير سلبًا على الفيلم، فيما اعتبر آخرون أن منشور رضوان جاء كدعم مباشر لها في هذا التوقيت الحساس.

ويُشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد سعد، وسلوى عثمان، وهو من إخراج أحمد الجندي. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فتاة تعمل في مجال الأمن، تُكلّف بحراسة رجل أعمال كبير، لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة والمشوّقة بينهما.