مها الصغير تدلي بأقوالها في واقعة السقا.. والنيابة تستدعي شهودًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مثلت الإعلامية مها الصغير أمام جهات التحقيق المختصة في أكتوبر، للإدلاء بأقوالها في بلاغ رسمي تقدمت به ضد طليقها، الفنان أحمد السقا، تتهمه فيه بالتعدّي عليها بالضرب والسبّ علنًا، أمام سكان ومارّة داخل أحد الكمباوندات السكنية.

واستمعت النيابة لأقوال مها الصغير وسائقها الخاص، الذي قالت إنه تعرّض بدوره للاعتداء، كما قررت استدعاء الفنان أحمد السقا للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، إضافة إلى استدعاء شهود عيان وفرد أمن تواجدوا في مكان الواقعة، مع التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها للتأكد من التفاصيل.

وتعود بداية الواقعة إلى بلاغ حرّرته الصغير في قسم شرطة أكتوبر، أفادت فيه بأنها تعرّضت للضرب والإهانة على يد طليقها، مشيرة إلى أنه استوقفها أمام بوابة الكمبوند، قبل أن يعتدي عليها بالضرب ويوجه لها ألفاظاً مسيئة، وسط ذهول المارة.

وأكدت في البلاغ أن أحمد السقا لم يكتفِ بالتعدّي عليها، بل امتد الاعتداء إلى سائقها الخاص أيضاً. وذكرت أن الحادث تركها في حالة انهيار نفسي وبكاء شديد، ما دفعها للتوجه إلى قسم الشرطة فورًا، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.