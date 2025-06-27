صورة لعادل إمام ولبلبة تُشعل الجدل.. هل يعودان معًا إلى الشاشة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة تجمع الفنان الكبير عادل إمام بالفنانة القديرة لبلبة، زُعم أنها التُقطت في عيد ميلاده الأخير، ما أثار حالة من الجدل والفضول حول صحتها وحقيقة توقيت التقاطها.

وظهرت لبلبة في الصورة وهي تقف إلى جانب “الزعيم” الذي بدا بملامح يطغى عليها التقدّم في السن، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأنها صورة حديثة، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنها صورة مفبركة صُمّمت بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن سياق صور مركّبة شبيهة يتم تداولها لمشاهير العالم. وقد زاد ذلك من تفاعل الجمهور وأعاد إلى الواجهة التساؤلات حول احتمال عودة النجمَين معاً إلى الشاشة في عمل فني مشترك.

وفي سياق متصل، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن زيارة قام بها للفنان عادل إمام في منزله، وعبّر عن سعادته باللقاء.

وكتب آل الشيخ في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “اليوم يوم سعيد جداً بالنسبة لي، حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام، وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية… وكعادته لم تخلُ الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة”.

وأضاف أن الفنان الكبير لا يزال يتابع الفن والدراما بشغف، ويحتفظ بحبه العميق للمسرح، قائلاً: “قال لي إنه بيتنفس المسرح، وإنه أحب الأماكن إليه”. كما أشار إلى سعادته البالغة حين علم بخطط إعادة إنتاج فيلمي “البحث عن فضيحة” و”شمس الزناتي”، وهما من أبرز أعماله في السينما المصرية.

يُذكر أن آخر ظهور درامي لعادل إمام كان في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل “فلانتينو”، الذي شارك في بطولته كلٌ من دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني وهدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.