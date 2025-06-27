علاء عوض: هذه قصتي مع أحمد زكي وجميلة عوض مدخلتش الفن بالواسطة

مقارنته بوالده محمد عوض ظالمة

محسن محيي الدين موهوب في الرقص

جميلة عوض لم تدخل الفن بالواسطة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 10:19 صباحاً - أكد الفنان، أنه تعلم كثيراً من والده نجم الكوميديا الراحلوأخذ من جيناته الفنية، وتربى في أجواء فنية يسودها المحبة والاحترام برفقة أسرته؛ سواء المخرجأو شقيقه عاطف مصمم الاستعراضات؛ وصولاً لابنة أخيه الفنانة، قائلاً: "اتربينا في كواليس المسرح واختيارتنا الشخصية كانت عن قناعة عندما دخلنا أكاديمية الفنون معتمدين على موهبتنا بدون واسطة أو مساعدة من أحد".وأشارخلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، إلى أنه يرفض المقارنة بينه وبين ووالده لأنها ستكون ظالمة له كون الأخير من جيل لا يعوض، فهّم صناعة المسرح والسينما في مصر والوطن العربي، معقباً "إحنا بعيد عن الناس دي أوي.. ودول لا يرحلوا أبداً وانما باقيين وأعتقد أنهم أحياء على مدار الدهر".يمكنكِ قراءة.. الخليج 365 تحصد المركز الأول عربياً والثالث عالمياً من حيث التأثير والانتشار وفق تقرير Launchmetrics لمهرجان كان السينمائي 2025وتحدث الفنان، عن كواليس تعاونه مع الفنان أحمد زكي في فيلم ""، واصفاً إياه بـ"رئيس جمهورية التمثيل في مصر"، مضيفاً: "أحمد زكي أعجب بي في دور شنكل ابن شناكل ولفت نظره واقتنع بموهبتي، ورشحني لعمل استعراضات الفيلم، لكني أخبرته بأن شقيقي عاطف هو رقم واحد بالشرق الأوسط في الاستعراضات، إلا أنه صمم عليّ أن أصمم الاستعراضات".وشددعلى تميزه الشديد في الرقص الشعبي الإسباني والروسي، قائلاً: "كنت ملك الديسكو، أنا الوحيد اللي كسبت عربية في مسابقة رقص في مصر، مفيش ممثل تاني كسب عربية في مسابقة رقص، ولكنى أعتبر الفنان محسن محيي الدين أقوى واحد بجيلنا من وجهة نظري في الرقص، فهو موهوب بالفطرة، ولو كان أكمل فيه كان سيصبح في مكان مختلف".تحدث الفنان، عن موهبة ابنة شقيقه الفنانة جميلة عوض، مؤكداً أنها أخذت جينات العائلة كلها من موهبة، قائلاً: "جميلة عوض شاطرة وموهوبة ولم تدخل الفن بالواسطة، فشاركت في مسلسل "" بعدما ذهبت لعمل أوديشن بدون علمنا، وفاجأتنا في العمل، لأن لديها كل مقاومات النجاح وهي جميلة أوي في الصفات والطباع وبتحب عيلتها وأسرتها".تابعي أيضاً.. الصلح خير.. أسبوع لم الشمل في الوسط الفنيوأكدأنه تزوج 4 مرات ولكنه انفصل عن جميع زوجاته وهو أعزب حالياً، موضحاً أن الحياة الزوجية أو العزوبية لها مميزاتها وعيوبها، مستكملاً أنه كان يتمنى أن يكون أباً، ولكنه يعتبر جميلة أو عاطف شقيقه أو عادل، أبناءه ولم يحزن على فكرة عدم الإنجاب بل الموضوع لم يكن عائقاً بالنسبة له، وهو ليس ضد الزواج ولم يكن ضد المرأة لأنه يعتبرها كل شيء جميل في التاريخ والمجتمع".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».