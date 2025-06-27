وفاة الزميل ماهر الشوّا بعد معاناة من المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي المذيع اللبناني في إذاعة لبنان الرسمية ماهر الشوّا، بعد معاناته من مرض التصلُّب الجانبي الضموري ALS، لحوالى الثلاث سنوات.
ماهر الشوّا الذي عمل في مجال الإعلام لسنوات طويلة، غادرنا صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين عائلته وزملائه ومحبيه. يذكر أن مرض الـ ALS هو مرض عصبي، يؤثر على الخلايا العصبية الحركية في الدماغ والحبل الشوكي، ما يؤدي إلى فقدان تدريجي للقدرة على الحركة والكلام والبلع، وحتى التنفس.
من موقع الخليج 365 نتقدم من عائلة ماهر الشوّا بأحر التعازي، راجين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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