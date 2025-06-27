"لحظة من العمر".. عبد المجيد عبدالله يحتفل بزفاف ابنه

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله بزفاف نجله عبدالله إلى مريم، ابنة إحدى العائلات الكريمة في البحرين، في حفل عائلي مميز جمع الأهل والأصدقاء وعددًا من الشخصيات.
وعبّر عبد المجيد عن سعادته الغامرة بالمناسبة، واصفًا إياها بـ"لحظة من العمر"، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً :"لحظة من العمر، في يوم زواج ولدي عبدالله من مريم، بنت إحدى الأسر الكريمة في البحرين.
وأضاف :"الحمد لله على تمام الفرح، وألف شكر لكل من شاركني هالفرحة بكلمة، بدعوة، أو بحضور، الله يسعدهم ويجمع بينهم على خير".
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