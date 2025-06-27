شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة طبيبة وتعيش فى رخاء مع زوجها ياسر جلال فى للعدالة وجه آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة أروى جودة شخصية طبيبة خلال أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر، مع النجم ياسر جلال، والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبا، من إخراج محمد يحيى مورو، حيث تعيش أروى جودة فى رخاء داخل أحد الكومبوندات الفخمة ولديهما ابن عمره 18 عاما، وتدور الأحداث فى فلك الابن والمذيع ياسر جلال.

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخضية ضابط شرطة، والفنانة الشابة نوران ماجد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.



اروى جودة

وقدم ياسر جلال آخر أعماله مسلسل "جودر 2" فى شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.

مسلسل "جودر" مأخوذ عن حكاية جودر الصياد التى وردت فى كتاب ألف ليلة وليلة، وتروي مغامرات شاب مصرى شجاع يمر بأحداث استثنائية مليئة بالسحر والغرائب، حيث يواجه أعداء غامضين، ويخوض رحلات محفوفة بالمخاطر بحثًا عن كنوز مفقودة، بينما يحاول فك ألغاز الماضي التي تربطه بوالده الراحل وأخوته.