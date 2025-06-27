رامي رضوان بأول تعليق على أخبار إنفصاله عن دنيا سمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - كسر الإعلامي المصري رامي رضوان صمته ورد على الشائعات التي طالت حياته الشخصية مؤخرًا، والتي زعمت انفصاله عن زوجته الممثلة المصرية دنيا سمير غانم.

ووصف رضوان هذه الأخبار بـ"المحتوى الرديء"، موجّهًا انتقادات لاذعة للقائمين على نشرها.

وقال رضوان، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "جمهورنا الحبيب.. أرجو ألا تعطوا أي قيمة لصفحات رخيصة ورديئة، يلهث القائمون عليها خلف الشهرة بترويج الأكاذيب. أشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم، وإمكاناتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى له أي قيمة."

وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الصفحات التي تبث الشائعات وتستغل شهرة الآخرين لتحقيق تفاعل وهمي على حساب الحقيقة.