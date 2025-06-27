شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. محرم فؤاد فى لقاء سابق: بدأت من ركن الهواة وكنت ألحن لنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان الكبير محرم فؤاد، أحد أبرز نجوم الغناء والسينما فى العصر الزمن الجميل للفن، وبهذه المناسبة، ينشر ”الخليج 365” فيديو نادر من برنامج "نجوم على الأرض"، الذى بثه التليفزيون المصرى عام 1966، وفيه ظهر محرم فؤاد متحدثًا عن مشواره الفنى بصدق قائلاً: "كله عذاب".

روى محرم بداياته الفنية قائلاً إنه بدأ مسيرته في ركن الهواة بالإذاعة المصرية، حيث قدم أولى تجاربه الغنائية من ألحانه بأغنية "الحلو هدانى منديله"، ثم تعاون مع الملحن عبد العظيم محمد فى أغنية "أسمر حليوة زين"، وكانت أولى خطواته الحقيقية نحو الاحتراف من خلال برنامج "ساعة لقلبك"، ليتحول بعدها إلى مطرب معتمد فى الإذاعة، ويقدّم أغنيته الشهيرة "زى نور الشمس".

وقدّم محرم فؤاد خلال مسيرته السينمائية 13 فيلمًا، بدأها بفيلم "حسن ونعيمة" (1959) مع سعاد حسنى، وواصل رحلته مع أفلام مثل "نصف عذراء" (1961) مع زبيدة ثروت، و"وداعًا يا حب" مع مريم فخر الدين، و"لحن السعادة" مع إيمان وزكي رستم، و"من غير ميعاد" مع نادية لطفي وسعاد حسني، حتى فيلمه الأخير "عشاق الحياة" (1971) مع نادية لطفي ويوسف وهبي.

محرم فؤاد لم يكن مجرد صوت جميل أو نجم شاشة، بل كان فنانًا صادقًا عاش تجاربه الفنية بعاطفة كاملة، ووثق كل خطوة بموهبة حقيقية لا تنسى.