شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى يجسد شخصية مأذون فى فيلم ماما وبابا بطولة توتا وياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان سامى مغاورى شخصية مأذون ضمن أحداث فيلم ماما وبابا، تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعى، حيث يقوم بتطليق ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن توتا خلال أحداث العمل، وأوشك الثنائى على الانتهاء من تصوير العمل، المقرر طرحه فى دور العرض خلال صيف 2025، ومن المقرر الإعلان عن طرحه خلال الفترة المقبلة.

ماما وبابا بطوله محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي رشيدي وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

ويواصل الفنان سامي مغاوري تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين، ويجسد مغاوري شخصية مدير متحف خلال أحداث العمل.

"إن غاب القط" يدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة أحد اللوحات الشهيرة، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر، كل من أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، انتصار، رحاب الجمل وسامي مغاوري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.