شكرا لقرائتكم خبر عن سطو مسلح على منزل النجم العالمى براد بيت.. والشرطة الأمريكية تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية بتعرض منزل النجم العالمي براد بيت في منطقة "لوس فيليز" بولاية كاليفورنيا لعملية سطو مسلح مساء الأربعاء، في وقت كان الممثل خارج البلاد للترويج لفيلمه الجديد "فورمولا واحد".



وأكدت شرطة لوس أنجلوس وقوع الاقتحام دون تحديد هوية ساكن المنزل رسميًا، فيما ذكرت مصادر في إنفاذ القانون أن ثلاثة مشتبه بهم تسلقوا السياج الأمامي للمنزل ونهبوا محتوياته، ولم تُعلن بعد قيمة المسروقات.



يأتي ذلك وسط تصاعد حوادث اقتحام منازل مشاهير هوليوود مؤخرًا، حيث تعرضت الممثلة جينيفر أنيستون، الزوجة السابقة لبراد بيت، لحادث اقتحام مشابه في مايو الماضي، وتبعها اقتحام منزل نيكول كيدمان وكيث أوربان، وكذلك منزل توم هانكس وريتا ويلسون.