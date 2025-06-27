شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات الكويت تستقبل آدم فى حفل عاطفى بعنوان "ليلة الدموع" فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبناني آدم لإحياء أولى حفلاته ضمن موسم حفلات الكويت، وذلك من خلال سهرة غنائية مميزة تحمل عنوان "ليلة الدموع"، والمقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقدم آدم خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته القديمة التي أحبها الجمهور، إلى جانب مجموعة من أعماله الجديدة التى يقدّمها لأول مرة على المسرح، فى سهرة ينتظرها عشاق الطرب والرومانسية في الكويت.

ويحيى كل من المطرب آدم والنجمة إليسا حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم صيف 2025 فى لبنان، يوم السبت الموافق 12 يوليو المقبل، ويقدم الثنائى باقة من أجمل أغنياتهما، وذلك ضمن الحفلات التي حييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وكان طرح مؤخرا آدم أغنية "إنسان ثاني"، كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع ومكس وماستر جمال ياسين، وهي أغنية ذات طابع موسيقي مميز، وقد حققت نجاحًا كبيرًا بين محبي آدم، الذي يُعرف بصوته المميز وأدائه الفني المتنوع.

في سياق متصل، يستعد آدم لإحياء حفل غنائي مميز برفقة نجمة نجوى كرم فى تركيا وذلك يوم 26 يوليو الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من قِبل محبي كل من الفنان آدم والنجمة نجوى كرم.